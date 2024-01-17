Влахович установил рекорд «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отметился любопытным достижением в матче против «Сассуоло».

Серб поразил ворота соперников на 15-й и 37-й минутах, причём в обоих случаях забил ударом из-за пределов штрафной площади. По информации Opta, Влахович оформил самый быстрый дубль дальними ударами среди игроков «Ювентуса» в Серии А за всё время сбора такой статистики (с сезона-2004/05).

Как уже отмечалось, Влахович продлил серию матчей с результативными действиями до четырёх – его личный рекорд за два года пребывания в «Ювентусе».

В случае победы над «Сассуоло» команда Массимилиано Аллегри вплотную приблизится к лидирующему в таблице Серии А «Интеру» – отставание сократится до двух очков.