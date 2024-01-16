Влахович впервые отметился голом или ассистом в четырёх подряд матчах «Ювентуса» в Серии А

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович набрал впечатляющую форму.

Сербский футболист отметился дублем в первом тайме сегодняшнего матча против «Сассуоло», поразив ворота на 15-й и 37-й минутах. 23-летний форвард как минимум по разу забивал или ассистировал и в предыдущих трёх матчах «бьянконери» в Серии А. Согласно сведениям Opta, впервые с момента прихода в «Ювентус» Влахович отмечается результативными действиями в четырёх поединках чемпионата Италии кряду. Ранее он делал это ещё в 2021 году, когда выступал за «Фиорентину».

Душан Влахович перебрался в «Ювентус» в январе 2022 года. В 20 матчах текущей кампании во всех турнирах нападающий забил девять голов и дважды ассистировал.