Каррера оценил вероятность возвращения Конте в «Ювентус»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем Антонио Конте.

Экс-наставник «Тоттенхэма» остаётся безработным с марта прошлого года. Итальянские СМИ регулярно связывают 54-летнего специалиста с возвращением в «Ювентус».

«Возвращение Конте в «Ювентус» вполне реально. Думаю, болельщики любого клуба хотели бы видеть Антонио во главе своей команды, ведь речь о настоящем победителе. Я его друг, но я не знаю о его планах.

У Конте есть качества, позволяющие ему преуспеть где угодно. Он может сделать выбор в пользу команды, в которой есть необходимые игроки для игры в его системе 3-5-2, но может работать и с другим набором футболистов», – цитирует Goal Italia Карреру.