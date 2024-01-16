Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от работы Даниэля де Росси на посту главного тренера «Ромы».

«Ну, в целом, сложно пока что-то сказать. Одного убрали - другого назначили. В этом ничего такого нет. Если у него получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге, конечно. Не получится - ну что же поделать. У Пирло вот в «Юве» не получилось. Если у де Росси не получится, то будет то же самое. Это необратимый процесс. Так происходит в любой команде. Так что пока говорить рано.

Я поддерживаю, когда бывшие игроки возглавляют клубы. Но это не принципиально. Самое главное, я поддерживаю, когда в тренеры выходят люди, которые всю жизнь провели в футболе. Вот это я всегда буду поддерживать. И буду ставить таких тренеров намного выше, чем тех, кто в футбол не играл», - сказал Мостовой.