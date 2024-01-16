Александр Мостовой: «Карьера Моуринью идёт уже вниз, но где-то он сейчас опять окажется»

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Увольнение логично. Результата последнее время нет. Команда достаточно сильная, средств потрачено много. Моуринью обычно выигрывал всё только с топами, когда были затраченные средства. Тут последнее время провал был. Да и в целом, всё не очень хорошо. До этого в «Манчестер Юнайтед» тоже всё было не очень хорошо. Хотя там затрачено было очень много денег.

Можно лишь говорить об одном, что карьера Моуринью идёт уже вниз. Но где-то он сейчас опять окажется. Имя он уже себе сделал. Думаю, кто-то пригласит его. Но даже он останется без работы, то ничего страшного не будет. У него денег столько, что он может купить весь чемпионат Португалии», - сказал Мостовой.