Директор «Ювентуса» ответил на вопрос о Хендерсоне

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли заявил, что клуб не участвует в борьбе за полузащитника «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона.

Туринцы считались одними из главных претендентов на бывшего капитана «Ливерпуля», не прижившегося в Саудовской Аравии.

«Мы решили закончить работу на рынке – в январе мы не подпишем ни одного игрока. Мы намерены доверять своим футболистам – таков наш выбор на данный момент», – поведал Джунтоли в интервью перед началом матча «Ювентуса» против «Сассуоло».

Команда Массимилиано Аллегри занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, однако сократит отставание от «Интера» до двух очков, если сегодня сумеет победить.