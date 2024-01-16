32-летний Манолас стал свободным агентом

Знаменитый греческий защитник Костас Манолас стал свободным агентом. По информации портала Transfermarkt, грек покинул свой клуб из ОАЭ, «Аль-Шарджу». Новый клуб защитника пока что не известен.

Напомним, что Маноласу 32 года, в клуб из ОАЭ он перебрался в сентябре 2022 года. Самые яркие годы карьеры грек провёл в Италии, где защищал цвета римской «Ромы», забивая в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов, а позже играл в «Наполи», но немного не дотянул до долгожданного чемпионства «адзурри» и покинул клуб в самом начале 2022 года.

Сейчас Transfermarkt оценивает некогда высоко котируемого в Европе центрдефа всего в 2,5 млн евро.