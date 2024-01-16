Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Вторая игра против «Сассуоло» будет намного сложнее, чем первая»

16 Января 2024 • 20:31 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1 1.40 X 5.00 2 8.50
Через 1 ч. 59 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Италии с «Сассуоло».

«Сассуоло часто на выезде играет лучше, чем дома, поэтому нам придется быть очень осторожными. Мы знаем, что вторая игра будет намного сложнее, чем первая», — приводит слова тренера пресс-служба туринской команды.

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сассуоло» состоится сегодня, 16 января. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, прошлый поединок между командами завершился победой «Сассуоло» со счетом 4:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Января
20:31
Аллегри: «Вторая игра против «Сассуоло» будет намного сложнее, чем первая»
15:01
Мойзе Кин интересен клубам из Франции и Испании
12:15
Ставка и прогноз на матч Ювентус – Сассуоло чемпионата Италии – 16 января 2024
02:36
Интересный прогноз и ставка на матч Ювентус – Сассуоло чемпионата Италии – 16 января 2024
02:20
Ювентус - Сассуоло: где смотреть прямую трансляцию онлайн
15 Января
14:52
Вингер «Лацио» летом подпишет контракт с «Ювентусом», зарплата – 4 миллиона евро в год
14:45
Матич был предложен «Ювентусу», туринский клуб уже принял решение
14:27
«Ювентус» добавил в свой шорт-лист полузащитника «Реал Сосьедада»
11:58
Хендерсон не особо нравится Аллегри, но «Ювентус» не может себе позволить другого хавбека
03:29
«Ювентус» отказался от Хендерсона – клуб нацелился на другого полузащитника
03:09
Локателли: «Мы должны вернуть «Ювентус» на путь завоевания трофеев»
14 Января
16:35
«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона
15:44
«Ювентус» согласовал первый трансфер на лето 1
14:58
«Ювентус» оформил трансфер центрального защитника
00:31
Маротта рассказал, как «Интер» обращался к Аллегри 1
13 Января
23:42
Клуб Серии А приближается к аренде Мойзе Кина у «Ювентуса»
22:09
«Ювентус» не может согласовать одну деталь аренды Хендерсона
12 Января
03:20
Мойзе Кин может сменить «Ювентус» на клуб Лиги 1
02:11
Аллегри: «Не расстроюсь, если «Ювентус» никого не подпишет»
10 Января
18:45
Деменко: «У Сперцяна есть потенциал заиграть в «Ювентусе»
16:19
Агенту Сперцяна ничего неизвестно об интересе «Ювентуса»
16:16
Хендерсон был предложен «Ювентусу», в туринском клубе приняли решение по Джордану
15:28
Переход Джало в «Ювентус» неизбежен
12:57
«Ювентус» получит 20% от суммы трансфера Дрэгушина в «Тоттенхэм»
11:52
Каннаваро назвал фаворита в борьбе за скудетто
02:29
Французский полузащитник отказал «Наполи» ради «Ювентуса»
09 Января
02:22
Два клуба Серии А хотят арендовать Мойзе Кина у «Ювентуса»
01:17
«Интер» окончательно выбыл из борьбы за Джало – игрок переходит в «Ювентус»
08 Января
22:15
Бардзальи оценил работу Аллегри в текущем сезоне
21:36
Раскрыт срок будущего контракта Джало с «Ювентусом»
21:18
«Ювентус» не отпустит Кина в аренду
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС САССУОЛО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня» Винисиус ответил на вопрос о трансферах Мбаппе и Холанна в «Реал» Первый удар в створ на 86-й минуте (спасибо Файзуллаеву), незасчитанный гол: Узбекистан и Сирия разошлись миром
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Рома» уволила Моуринью Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона»
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.01.24 в 22:45
Ювентус Ювентус
Сассуоло Сассуоло
1.46 4.10 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
20:31 · Италия. Серия А
Аллегри: «Вторая игра против «Сассуоло» будет намного сложнее, чем первая»
18:57 · Италия. Серия А
Балахнин уверен, что Моуринью будет востребован в Европе
18:46 · Италия. Серия А
«Неуважительно»: Капелло вспомнил своё увольнение в России, говоря об отставке Моуринью
18:42 · Италия. Серия А
Балахнин: «Моуринью уже сам давал понять, что хочет уйти из «Ромы»
18:37 · Италия. Серия А
​Четыре игрока не помогут «Ювентусу» в матче против «Сассуоло»
18:30 · Италия. Серия А
​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью
18:01 · Италия. Серия А
Эксперт предположил, что после «Ромы» у Моуринью долго не будет «больших» команд 2
17:49 · Италия. Серия А
Стураро покинул стамбульский «Фатих Карагюмрюк» официально
16:50 · Италия. Серия А
​Фанаты «Ромы» поддержали расстроенного Моуринью после увольнения
15:58 · Италия. Серия А
​Первые слова де Росси в качестве тренера «Ромы»
15:01 · Италия. Серия А
Мойзе Кин интересен клубам из Франции и Испании
14:51 · Англия. Премьер-лига
Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года
14:46 · Италия. Серия А
​У Моуринью худший показатель в «Роме» за 30 лет
14:27 · Италия. Серия А
​Моуринью в «Роме» получил 5 красных карточек – это худший показатель Серии А
14:05 · Россия. Премьер-лига
Итальянский агент: Запрета на трансфер россиян в Серию А нет, но есть другая проблема эксклюзив
Все новости
Рекомендуем