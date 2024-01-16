Аллегри: «Вторая игра против «Сассуоло» будет намного сложнее, чем первая»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Италии с «Сассуоло».

«Сассуоло часто на выезде играет лучше, чем дома, поэтому нам придется быть очень осторожными. Мы знаем, что вторая игра будет намного сложнее, чем первая», — приводит слова тренера пресс-служба туринской команды.

Матч 20-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Сассуоло» состоится сегодня, 16 января. Начало поединка запланировано на 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, прошлый поединок между командами завершился победой «Сассуоло» со счетом 4:2.