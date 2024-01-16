Балахнин уверен, что Моуринью будет востребован в Европе

Российский тренер Сергей Балахнин поделился комментарием о будущем португальского специалиста Жозе Моуринью, который был уволен из «Ромы».

«Думаю, Моуринью по-прежнему будет востребован в ведущих европейских клубах. Это тренер с огромнейшим опытом, множеством знаний», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

При этом эксперт отметил, что в последнее время Моуринью проявлял себя не так ярко, ведь он уже давно работает и у него немного новых идей, но, несмотря на это, он остается качественным тренером.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» провела 20 матчей, в которых смогла завоевать 29 очков. На данный момент римляне располагаются на девятом месте в турнирной таблице.