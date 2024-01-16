«Неуважительно»: Капелло вспомнил своё увольнение в России, говоря об отставке Моуринью

«Рома» во вторник отправила Жозе Моуринью в отставку с должности главного тренера команды. Известный итальянский специалист Фабио Капелло дал комментарий на этот счёт.

«Было ясно, что они [владельцы «Ромы» и Моуринью] не были на одной волне. У Моуринью были некоторые запросы, на которые он не получил ответов. Это уже было сигналом того, что дела не идут.

Я чувствую, что к Моуринью относились как к человеку, который никогда не тренировал. Это очень неуважительно для тренера, который очень многое дал мировому футболу, не только европейскому.

Нечто подобное произошло со мной, когда я работал в России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что всё кончено», - сказал Капелло Sky Sport Italia.

Фабио Капелло тренировал сборную России в 2012-2015 годах.