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Чемпионат Италии. Серия А

«Неуважительно»: Капелло вспомнил своё увольнение в России, говоря об отставке Моуринью

16 Января 2024 • 18:46 Комментировать

«Рома» во вторник отправила Жозе Моуринью в отставку с должности главного тренера команды. Известный итальянский специалист Фабио Капелло дал комментарий на этот счёт.

«Было ясно, что они [владельцы «Ромы» и Моуринью] не были на одной волне. У Моуринью были некоторые запросы, на которые он не получил ответов. Это уже было сигналом того, что дела не идут.

Я чувствую, что к Моуринью относились как к человеку, который никогда не тренировал. Это очень неуважительно для тренера, который очень многое дал мировому футболу, не только европейскому.

Нечто подобное произошло со мной, когда я работал в России. Я ехал в аэропорт после поражения от Австрии. Мне позвонили и сказали, что всё кончено», - сказал Капелло Sky Sport Italia.

Фабио Капелло тренировал сборную России в 2012-2015 годах.

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Рома Фабио Капелло Жозе Моуринью Сборная России ещё теги
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