Балахнин: «Моуринью уже сам давал понять, что хочет уйти из «Ромы»

Известный тренер Сергей Балахнин высказался об увольнении Жозе Моуринью с должности главного тренера итальянской «Ромы».

16 января «Рома» объявила о прекращении сотрудничества с португальским специалистом.

«Моуринью уже сам давал понять, что хочет уйти из «Ромы», своими предыдущими высказываниями о сомнениях по поводу будущего. Я думаю, к этому все шло с его стороны», — приводит слова Балахнина Vprognoze.

По мнению эксперта, у Моуринью было определенное недопонимание с руководством «Ромы», которое и привело к расставанию.

После 20 туров «Рома» занимает девятое место в чемпионате Италии, сумев набрать 29 очков.