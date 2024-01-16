​Четыре игрока не помогут «Ювентусу» в матче против «Сассуоло»

Во вторник вечером «Ювентус» проведёт матч чемпионата Италии против «Сассуоло». Туринский клуб опубликовал список футболистов, которые готовы выйти на поле. Обошлось без сюрпризов. «Старой синьоре» не смогут помочь четыре игрока. Федерико Гатти и Уэстон Маккенни не сыграют из-за дисквалификаций, а Маттиа де Шильо и Мойзе Кин – из-за травм.

Матч Серии А между «Ювентусом» и «Сассуоло» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в чемпионате Италии. От «Интера» команда отстаёт на пять очков, проведя на матч меньше.