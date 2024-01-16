​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью

Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Ромы» на фоне отрицательных результатов, которые команда показывала в последнее время. После увольнения португальца публикацию в социальных сетях сделал нападающий «волчицы» Пауло Дибала.

«Спасибо, мистер, спасибо за всё. Было огромным удовольствием работать с вами. Спасибо за ваши советы и за каждое слово, которое вы мне сказали. Желаю вам и вашим ассистентам всего наилучшего и надеюсь вскоре увидеть вас снова», - написал Дибала в социальных сетях.

Отметим, что «Рома» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.