Эксперт предположил, что после «Ромы» у Моуринью долго не будет «больших» команд

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Аксёнов оценил увольнение Жозе Моуринью из римской «Ромы» и предположил, что после этого у известного тренера как минимум несколько лет не будет «больших» команд в карьере.

«Прошло то время, когда Моуринью был интересен большим клубам, хотя «Рома» к этой категории относится. Подозреваю, что, возможно, это была последняя его большая команда на ближайшие годы», - делится Аксёнов для «Матч ТВ».

У руля «Ромы» Моуринью удалось завоевать еврокубок – Кубок Лиги конференций УЕФА в 2022 году. В момент увольнения Жозе «Рома» занимает лишь девятое место турнирной таблицы Серии А.