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Чемпионат Италии. Серия А

Эксперт предположил, что после «Ромы» у Моуринью долго не будет «больших» команд

16 Января 2024 • 18:01 Комментировать (2)

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Аксёнов оценил увольнение Жозе Моуринью из римской «Ромы» и предположил, что после этого у известного тренера как минимум несколько лет не будет «больших» команд в карьере.

«Прошло то время, когда Моуринью был интересен большим клубам, хотя «Рома» к этой категории относится. Подозреваю, что, возможно, это была последняя его большая команда на ближайшие годы», - делится Аксёнов для «Матч ТВ».

У руля «Ромы» Моуринью удалось завоевать еврокубок – Кубок Лиги конференций УЕФА в 2022 году. В момент увольнения Жозе «Рома» занимает лишь девятое место турнирной таблицы Серии А.

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Рома Жозе Моуринью Александр Аксёнов ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Erling Viglafson
16 Января 2024 в 18:46
Моур умер как тренер еще в 17ом году. Челси 2015/2016 были лебединой песней. С тех пор он только деградирует. Ему еще тогда нужно было уезжать в тепличную лигу какую-нибудь на бабосный контракт и мирно копить на пенсию. Уходить надо на пике. А его пик давно прошел. Теперь его разве что в Эмираты позовут, и то - исключительно из-за громкого (пока что) имени. А через пару лет - он и там никому не нужен станет .
InterSan
16 Января 2024 в 18:05
Про Анчелотти после Эвертона, тоже так думали.
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