Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» и «Дженоа» Стефано Стураро покинул «Фатих Карагюмрюк» - турецкий клуб, в котором он провёл последние полгода карьеры. Об уходе итальянца из команды официально сообщает пресс-служба команды.

Стураро 30 лет. За несколько месяцев в Стамбуле Стефано вышел на поле в составе своего клуба 12 раз во всех турнирах и даже умудрился забить один гол – в рамках турецкой Суперлиги.

Теперь итальянец снова свободный агент. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 млн евро. Помимо родного «Дженоа» и «бьянконерри» футболист выступал за «Верону», лиссабонский «Спортинг» и «Модену».