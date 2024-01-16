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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Ромы» поддержали расстроенного Моуринью после увольнения

16 Января 2024 • 16:50 Комментировать

В социальных сетях появилось видео, на котором Жозе Моуринью с водителем уезжает из тренировочного центра «Ромы». Клуб Серии А, как известно, решил уволить португальского тренера после поражения от «Милана» (1:3).

Судя по видео, Моуринью находился в расстроенных чувствах. При этом фанаты, которые общались с португальцем, попытались поддержать тренера. Они даже начали скандировать его имя и фамилию, когда автомобиль уже трогался с места.

Как известно, новым тренером «Ромы» стал её бывший игрок – Даниэле де Росси. Он подписал контракт до конца текущего сезона.

Прямо сейчас «Рома» занимает девятое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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