​Первые слова де Росси в качестве тренера «Ромы»

После увольнения Жозе Моуринью «Рому» принял Даниэле де Росси. Молодой специалист, являющийся легендой клуба, подписал контракт на срок до конца сезона. После назначения де Росси дал комментарий.

«Я бы хотел поблагодарить семью Фридкин за то, что они доверили мне пост тренера «Ромы». Я не знаю другого пути, кроме преданности делу и ежедневной отдачи – это у меня есть, чтобы противостоять вызовам с сегодняшнего дня до конца сезона.

Волнение от возможности находиться на тренерском мостике «Ромы» невозможно описать. Все знают, что для меня значит «Рома». Однако работа, которая нас всех ждёт, уже взяла верх [над эмоциями].

У нас нет времени и нет выбора, кроме как быть конкурентоспособными и пытаться добиться наших целей. Это единственные приоритеты, которые мы поставили перед собой», - слова де Росси приводятся на сайте «Ромы».