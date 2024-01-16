Де Росси сменил Моуринью на посту тренера «Ромы»

Итальянская «Рома» объявила о назначении своего бывшего полузащитника Даниэле де Росси на пост главного тренера клуба. Контракт с 40-летним специалистом подписан до конца нынешнего сезона, но соглашение включает в себя опцию продления.

В качестве футболиста де Росси провёл за «Рому» 616 матчей, больше поединков за команду отыграл только Франческо Тотти. Даниэле в прошлом сезоне возглавлял в Серии Б СПАЛ, но не смог спасти команду от вылета в третий дивизион.

Сегодня «Рома» официально объявила об увольнении Жозе Моуринью, который провёл у руля клуба два с половиной сезона. За этот срок португалец выиграл для «джаллоросси» один трофей – Лигу конференций.

Напомним, «Рома» сейчас занимает девятую строчку в Серии А.