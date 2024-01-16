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Чемпионат Италии. Серия А

Обедзинский: «Миранчуку бы податься к Кокорину на первенство бани в «Арис» эксклюзив

16 Января 2024 • 16:00 Комментировать (1)

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым обозначил два варианта продолжения карьеры для 28-летнего полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, испытывающего недостаток игровой практики.

- Видел нарезку, как Миранчук получил мяч и потерял его, получил – потерял, получил – потерял… Помните, как Кокорин завис на полтора года в «Фиорентине» и не забил там ни одного гола? А потом ушёл в чемпионат Кипра, на первенство бани там играет и забивает. Алексею Миранчуку податься бы к Кокорину в «Арис» Лимасол. Или вернуться к брату в «Локомотив» – они же друг за другом скучают. Но Антон тоже то играет, то не играет. У них была золотая жила при Сёмине, который раскрыл их, – отметил Обедзинский.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» во всех турнирах 17 матчей и забил 2 мяча. Накануне он вышел на замену на 62-й минуте встречи с «Фрозиноне» в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Кокорин Серия А Чемпионат Италии Алексей Миранчук чемпионат Кипра Владимир Обедзинский арис лимасол ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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sheakes
16 Января 2024 в 16:31
АБАЛДЕТЬ! Человек и минуты не поиграл в высшей лиге СССР и постоянно вылезает в ленте Еврофутбола со своими "высокопрофессиональными" комментами. Вернее не вылезает. Его мнение журналюги выдают за супер-пупер сенсацию. Смешно!
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