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Чемпионат Италии. Серия А

Мойзе Кин интересен клубам из Франции и Испании

16 Января 2024 • 15:01 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1 1.40 X 5.00 2 8.50
Через 7 ч. 9 мин.

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин в скором времени может оказаться в зарубежном клубе. По информации от инсайдера Николо Скиры, к итальянскому форварду проявляют интерес клубы из испанской Ла Лиги и французской Лиги 1.

Источник отмечает, что в случае ухода из «Ювентуса» Кин хотел бы отправиться в зарубежный чемпионат. Нападающий покинет команду только на правах аренды до конца сезона.

Напомним, Кин ранее выступал во Франции в составе столичного «ПСЖ», где успел отметиться 17 голами в 41 матче. Итальянец также имеет опыт выступлений в Английской премьер-лиге, но у Мойзе так и не получилось заиграть в составе «Эвертона».

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