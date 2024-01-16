​У Моуринью худший показатель в «Роме» за 30 лет

«Рома» решила попрощаться с Жозе Моуринью – португалец покинул должность главного тренера команды. Как сообщает Opta, в 96 матчах Серии А под руководством Моуринью «волчица» отпраздновала 44 победы при 23 ничьих и 29 поражениях.

В среднем при Моуринью «Рома» набирала 1,61 очка за матч чемпионата. Гуру из мира футбольной статистики отмечают, что это самый худший показатель для тренеров «Ромы» с тех пор, как за победу в чемпионате Италии начали начислять три очка (с сезона 1994/1995).

Добавим, что на текущий момент «Рома» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.