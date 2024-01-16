​Моуринью в «Роме» получил 5 красных карточек – это худший показатель Серии А

Во вторник «Рома» объявила об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера. В последнее время римляне показывали плохие результаты, а последней каплей стало поражение от «Милана» со счётом 1:3.

Будучи тренером «Ромы» Моуринью получил пять красных карточек. За указанный период времени никто из тренеров в Серии А не заработал больше удалений, на что обращает внимание TNT Sports.

Жозе Моуринью тренировал «Рому» с начала сезона 2021/2022. Под руководством португальца команда выигрывала Лигу конференций.

Добавим, что на текущий момент «Рома» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.