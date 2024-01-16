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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью

16 Января 2024 • 15:00 Комментировать (2)
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Жозе Моуринью больше не главный тренер «Ромы». Утром во вторник столичный клуб объявил об отставке 60-летнего португальского специалиста. Освободившийся пост, скорее всего, займёт легендарный в прошлом полузащитник «Ромы» 40-летний Даниэле де Росси. Ну а пока сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об уходе Моура.

Приоритет  европейской арене

Венцом работы The Special One в «Роме» стала победа в Лиге конференций в 2022 году. Одолев в финале «Фейеноорд», «джалоросси» выиграли свой первый турнир с 2008 года и первый евротрофей с 1961 года. Кроме того, в следующем году «волки» добрались до финала другого евротурнира, но там уже проиграли доке Лиги Европы «Севилье».

То есть главных достижений Моуринью достигал с «Ромой» на европейской арене. Он стал единственным пока тренером (во главе не только «Ромы»), которому покорились и Лига чемпионов, и Лига Европы, и Лига конференций. Наверное, так неслучайно получилось. Захотел Моуринью в «Роме» победить именно на европейской арене – и добился этой цели.

Переоценка возможностей

«Я не хочу выигрывать Лигу Европы. Для меня это было бы большим разочарованием», – откровенничал Жозе, принимая летом 2013 года «Челси», только что выигравший как раз Лигу Европы с Бенитесом. Но спустя четыре года Моур выиграет Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед», а ещё через пять лет – Лигу конференций с «Ромой». И будет плакать от радости.

Это значит, что The Special One умеет трезво себя оценивать. Да, в Лиге чемпионов он давно не добирался до высоких стадий. Да, он сам называл Лигу Европы турниром второго сорта. Но легко скорректировал свою позицию, когда понял, что ключевые разборки Лиги чемпионов не светят ему в ближайшее время. Эта гибкость поможет ему найти себе вскоре и новую команду.

Куда теперь податься

Причём его выбор может оказаться весьма неожиданным. Многие предполагали, что в своё время после «Челси» Моур без побывки в другом клубе пойдёт в «Манчестер Юнайтед»? То есть для него не существует табу в этом плане. Авантюризм Жозе только подталкивает его тренировать принципиальных конкурентов.

Поэтому не станет откровением, если Моуринью вдруг возглавит римский «Лацио». А в «Барселоне» The Special One увидеть не хотите ли? Тем более Хави не так уж далёк от своей отставки. Но решится ли финансово проблемная «Барселона» пригласить прагматичного Моура, большой вопрос.

Из «Ромы» Моуринью ушёл на фоне трудностей с составом и результатами, непоняток насчёт трансферов и людей в руководстве. «Волки» идут в Серии A на девятом месте, а раньше два раза подряд с Жозе финишировали шестыми. Вообще-то давненько уже Моур не выигрывал внутренний чемпионат. Последний раз у него было такое в сезоне-2014/2015 с «Челси».

Дважды войти в одну и ту же реку не проблема

Так почему бы не сконцентрироваться теперь на такой задаче? К тому же, одним из претендентов на Особенного называется мадридский «Реал» (у Анчелотти контракт с ним до лета 2026-го). История взаимоотношений Моуринью с «Челси» показывает, что он не чурается приходить в один и тот же клуб более одного раза. Кстати, в «Барселоне» он ведь тоже был, помогая сэру Бобби Робсону и Луи ван Галу в конце прошлого века.

Также букмекеры дают коэффициенты, что Моуринью возглавит «Ньюкасл» / саудовский клуб / сборную Англии. «Ньюкасл» стал бы для него четвёртым английским клубом после «Челси», «МЮ» и «Тоттенхэма». Чемпионат Саудовской Аравии – это экзотика, сборная команда – тоже новизна для Особенного. А чего реально возжелает футбольная душа Моура, он, может, ещё и сам не догадывается.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Серия А Чемпионат Италии ещё теги

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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
16 Января 2024 в 15:30
В итоге возглавит сборную Бразилии))
Кстати, его стиль может дать результат, если научит бразильцев обороняться, а забить они легко смогут на индивидуальном мастерстве...
Так в свое время он с Интером выиграл все, играя в скучный футбол)))
Рома при нем играла уныло, но в целом давала результат, немного везения и результаты были намного лучше.
А теперь Рому непонятно что ждет!
ингерман
16 Января 2024 в 15:11
ай выиграл лигу-канференц с ромай - это так се резалт.. а воц взять ее с ферынцварышем - ента пачти лигу чемпикав паднять.. А-ха-ха-ха! )))
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