«Рома» скромно попрощалась с Моуринью

Пресс-служба «Ромы» попрощалась с бывшим главным тренером команды Жозе Моуринью. Об увольнении 60-летнего специалиста было объявлено сегодня, 16 января.

«Жозе, спасибо за все», - гласит сообщение итальянского клуба в социальных сетях.

Напомним, что под руководством «Особенного» римский коллектив выиграл Лигу конференций в сезоне-2021/2022. В нынешнем сезоне чемпионата Италии «волки» выступают неудачно. После 20 проведенных туров «Рома» занимает лишь девятое место в турнирной таблице.

Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения