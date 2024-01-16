Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения

Сегодня, 16 января, было объявлено об отставке португальского специалиста Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы». «Особенный» посредством своих социальных сетей попрощался с римским клубом.

«Прощай, «Рома», - говорится в публикации португальского тренера.

Напомним, что Моуринью занимал пост наставника «Ромы» с 2021 года. Под руководством Жозе команда выиграла Лигу конференций сезона-2021/2022.

Римский клуб неудачно выступил в первой половине текущего розыгрыша Серии А. После 20 туров чемпионата Италии команда набрала 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.