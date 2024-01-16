Канчельскис прокомментировал отставку Моуринью

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал отставку португальца Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Странно увольнять в середине сезона, целесообразней было бы это сделать в конце. Без работы Моуринью точно не останется. Жозе сделал себе хороший имидж в прошлом. Он везде работу найдет», - рассказал Канчельскис в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Римский клуб неудачно провел первую половину сезона в чемпионате Италии. Команда после 20 сыгранных туров набрала 29 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.