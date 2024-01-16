Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» нашла замену Моуринью, это бывший игрок клуба

16 Января 2024 • 12:03 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

«Рома» определилась с фаворитом на должность нового главного тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, шорт-лист руководства «джаллоросси» возглавляет бывший полузащитник клуба Даниэле де Росси.

Отметим, что у экс-игрока «Ромы» за спиной не очень богатый тренерский опыт. Даниэле работал ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии, а также возглавлял СПАЛ. У руля этой команды де Росси в прошлом сезоне провёл 16 матчей в Серии Б, но это не спасло клуб от вылета в третий дивизион.

Напомним, ранее «Рома» уволила Жозе Моуринью после того, как команда опустилась на девятое место в Серии А. За два с половиной года португалец выиграл для «джаллоросси» Лигу конференций, а также выводил римлян в финал Лиги Европы.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Января
12:22
Индзаги отреагировал на то, что Лукаку не включил его в топ-3 лучших тренеров года
03:12
Наингголан: «Моуринью не добился успеха в «Роме», де Росси всех удивит»
01:12
Дибала сможет помочь «Роме» в первом матче де Росси
17 Января
23:04
Де Росси: «У всех больших клубов бывают трудные времена»
21:29
Де Росси – о назначении тренером «Ромы»: «Я знал, что это может случиться»
18:39
Как увольняли Моуринью в Риме – раскрыты подробности
05:12
Дзанетти – о Моуринью: «Очень жаль, что всё так вышло»
01:58
Аллегри прокомментировал увольнение Моуринью
01:41
Клуб АПЛ лидирует в борьбе за Дибалу
16 Января
23:15
Александр Мостовой: «Если у де Росси получится, то все болельщики «Ромы» будут в восторге» 2
22:52
Александр Мостовой: «Карьера Моуринью идёт уже вниз, но где-то он сейчас опять окажется» 2
18:57
Балахнин уверен, что Моуринью будет востребован в Европе
18:42
Балахнин: «Моуринью уже сам давал понять, что хочет уйти из «Ромы»
15:48
Де Росси сменил Моуринью на посту тренера «Ромы» 1
15:00
«Реал», «Ньюкасл», сборная Англии, Саудовская Аравия: Чего возжелает авантюрная душа Моуринью 5
14:51
Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года
14:27
​Моуринью в «Роме» получил 5 красных карточек – это худший показатель Серии А
12:03
«Рома» нашла замену Моуринью, это бывший игрок клуба
11:37
«Рома» уволила Моуринью 6
15 Января
14:34
«ПСЖ» прервёт аренду Саншеша в «Роме» только при одном условии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА ВЕРОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Селиваненко прокомментировал поражение Павлюченковой на Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
12:38 · Италия. Серия А
Индзаги: «Мы выигрывали Суперкубок Италии два года подряд, постараемся сделать это снова»
12:22 · Италия. Серия А
Индзаги отреагировал на то, что Лукаку не включил его в топ-3 лучших тренеров года
12:14 · Италия. Серия А
Индзаги рассказал, напрягает ли «Интер» конкуренция с «Ювентусом» за скудетто
11:38 · Италия. Серия А
«Ювентус» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за шведского вундеркинда
09:42 · Италия. Серия А
«Рома» может потерять главную звезду после ухода Моуринью 1
08:18 · Италия. Серия А
Моуринью поссорился с пятью игроками «Ромы» - названы все имена
06:17 · Италия. Серия А
​Самый музыкальный дуэт Серии А с Леау - «Ювентус» предложил Мойзе Кина «Милану»
05:10 · Италия. Серия А
​Себастьян Фрей: «Жиру великолепен, он заслуживает ещё год»
04:56 · Италия. Серия А
​Сакки считает, что у «Ювентуса» есть скрытое преимущество над «Интером» 1
03:54 · Италия. Серия А
Ачерби: «Жиру - самый настырный нападающий Серии А»
03:38 · Италия. Серия А
​Орси: «За титул будут бороться только «Интер» с «Ювентусом» 1
03:21 · Италия. Серия А
​Ачерби выбрал между Симоне Индзаги и Аллегри
03:12 · Италия. Серия А
Наингголан: «Моуринью не добился успеха в «Роме», де Росси всех удивит»
02:55 · Англия. Премьер-лига
Агент Бушанана объяснил, почему игрок предпочёл «Интер» клубам АПЛ
02:29 · Англия. Премьер-лига
Романьоли может продолжить карьеру в Англии слухи
Все новости
Рекомендуем