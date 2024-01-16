«Рома» нашла замену Моуринью, это бывший игрок клуба

«Рома» определилась с фаворитом на должность нового главного тренера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, шорт-лист руководства «джаллоросси» возглавляет бывший полузащитник клуба Даниэле де Росси.

Отметим, что у экс-игрока «Ромы» за спиной не очень богатый тренерский опыт. Даниэле работал ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии, а также возглавлял СПАЛ. У руля этой команды де Росси в прошлом сезоне провёл 16 матчей в Серии Б, но это не спасло клуб от вылета в третий дивизион.

Напомним, ранее «Рома» уволила Жозе Моуринью после того, как команда опустилась на девятое место в Серии А. За два с половиной года португалец выиграл для «джаллоросси» Лигу конференций, а также выводил римлян в финал Лиги Европы.