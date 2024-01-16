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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» уволила Моуринью официально

16 Января 2024 • 11:37 Комментировать
Рома
...
Верона
20.01 20:00

Руководство «Ромы» приняло решение расстаться с главным тренером Жозе Моуринью. Клуб выпустил официальное объявление, в котором говорится об отставке португальского специалиста.

Причиной увольнения Моуринью стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. В последних девяти матчах «джаллоросси» смогли одержать всего три победы. Последней каплей стало недавнее поражение от «Милана» (1:3) и вылет из Кубка Италии от «Лацио» (0:1). Из-за последних результатов «Рома» опустилась на девятое место в чемпионате.

Напомним, контракт Моуринью с «Ромой» истекал ближайшим летом, поэтому португалец получит незначительную компенсацию за увольнение.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

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