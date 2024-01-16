Спаллетти назвал лучшего футболиста года - Холанн не попал в топ-3

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти назвал свою тройку лучших футболистов по итогам 2023 года.

В номинации на лучшего игрока по версии ФИФА итальянец проголосовал за аргентинского нападающего Лионеля Месси. На вторую позицию Спаллетти поставил форварда сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Третью строчку занял бомбардир «Наполи» Виктор Осимхен.

Напомним, что Месси не смог посетить торжественную церемонию и получить приз.

36-летний нападающий с лета 2023 года защищает цвета американского клуба «Интер Майами». Срок контракта между сторонами рассчитан до конца 2025 года.