Борьелло пояснил, почему «Милан» остаётся претендентом на титул

Бывший нападающий «Милана» Марко Боррьелло считает, что «россонери» остаются в числе претендентов на титул, он пояснил свое мнение. В двадцатом туре «Милан» уверенно переиграл столичную «Рому» - очевидно, это вдохновило Марко.

- «Милан» может считаться претендентом на Скудетто. Ведь в чемпионате еще много туров. Вернутся травмированные игроки, может, будет усиление состава, - цитирует слова Марко Бориелло pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата «Милан» сыграет с «Удинезе». В настоящий момент команда занимает третье место в турнирной таблице Серии А.