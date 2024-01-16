​На «Сан-Сиро» постелят новый газон

Новый газон будет на «Сан-Сиро», что можно назвать приятной новостью как для «Милана», так и для «Интера». Об этом сообщает pianetamilan.it. Его дебют состоится в матче против «Болоньи», который «Милан» сыграет двадцать седьмого января. Новый дерн будет содержать 15 процентов искусственной, пластиковой травы, остальное - натуральное покрытие.

Напомним, что «Сан-Сиро» был построен к 1926 году, в последнее время много сообщается о желании руководства «Милана» построить новый стадион. В итальянском чемпионате прошли двадцать туров, лидирует в турнирной таблице «Интер».