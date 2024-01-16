​Гасперини: «Жаль, что придётся остановиться»

В двадцатом туре итальянского чемпионата «Аталанта» разгромила «Фрозиноне» со счетом 5:0, это случилось после того, как команда прошла в полуфинал Кубка Италии, выбив из турнира «Милан». Наставник клуба Джан Пьеро Гасперини рад победе, но жалеет, что сейчас его команде предстоит пауза - она, по его словам, сейчас совсем не нужна:

- Мы продолжаем борьбу во всех турнирах, команда действует с энтузиазмом. Жаль, что придется сейчас остановиться на две недели, - цитирует слова Гасперини итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет в домашних условиях с «Удинезе».