Впервые в истории сразу три французских игрока забили за клуб Серии А в одном матче

Итальянский «Милан» переиграл со счетом 3:1 «Рому» в очередном, двадцатом туре Серии А, и все три гола забили французские игроки - Ясин Адли, Оливье Жиру и Тео Эрнандес. Как оказалось, впервые в истории Серии А сразу три французских игрока забили за один клуб в одном отдельно взятом матче итальянского чемпионата.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре команда сыграет с «Удинезе». Это случится двадцатого января.