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Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» положил глаз на защитника «Боки»

16 Января 2024 • 03:01 Комментировать

Итальянский «Милан» ищет усиление в защите, из-за травм выбыли из строя Фикайо Томори и Пьер Калюлю, и скауты клуба нашли потенциальное усиление в Аргентине.

Речь идет о 22-летнем защитнике «Бока Хуниорс» Николасе Валентини, на которого претендуют также «Лацио», «Салернитана» и греческий «Олимпиакос». Заполучить игрока можно, если выплатить за него неустойку в 10 миллионов евро, которая в конце сезона может превратиться в 12, уточняет pianetamilan.it.

В настоящий момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата, в следующем туре команда сыграет с «Удинезе».


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