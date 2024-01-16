​Аллегри: «Первый круг прошёл хорошо»

Туринский «Ювентус» готовится к последнему матчу двадцатого тура итальянского чемпионата, во вторник команда Массимилиано Аллегри сыграет с «Сассуоло». Наставник туринского гранда доволен тем, как прошла первая половина сезона для его клуба.

- Мы хорошо провели первую половину сезона. Но важно и хорошо начать вторую половину чемпионата. Фактически, все начинается с нуля. Мне нравится, что игроки выходят на поле с постоянным желанием учиться и прогрессировать, - цитирует слова Массимилиано Аллегри итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас «Юве» идет вторым в Серии А.