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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»

16 Января 2024 • 00:41 Комментировать
Аталанта
5:0
Фрозиноне
окончен

В предпоследнем поединке 20-го тура Серии А «Аталанта» принимала «Фрозиноне», худшую команду последних игровых дней с четырехматчевой чередой поражений. Судьба противостояния решилась в самом дебюте в течение шести минут. Тён Копмейнерс уверенно реализовал пенальти. Маттео Руджери с левого края штрафной прострелил к воротам, и выскочивший из-за спин защитников Эдерсон был точен. Тут же Шарль де Кетеларе с левого края штрафной поразил ближний верхний угол - 3:0 к 14-й минуте. Еще три момента у «Аталанты», но здесь совместными усилиями оборона гостей нейтрализовала угрозы. Под конец тайма Лука Маццители проверил реакцию вратаря хозяев, тот на месте. Валид Хеддира едва не отыграл гол после перерыва, и кипер успел перевести мяч на угловой. Контратака гостей, вывели Матиаса Соуле на верный удар, и полет мяча успел блокировать защитник. В концовке Давиде Дзаппакоста на левом краю штрафной получил передачу и вторым касанием метко пробил - 4:0. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук имел супермомент, но удар из пределов штрафной был парирован. Угловой у ворот гостей, защитник срезал мяч в перекладину, а Эмиль Хольм с метра не мог промахнуться - 5:0.

«Аталанта» делит пятое место с «Лацио», соперник - 14-й.

Протокол игры  
Аталанта5:0Фрозиноне
(1:0) Копмейнерс Тëн8'  
(2:0) Эдерсон Хонорато13'  
(3:0) Де Кетеларе Шарль14'  
(4:0) Дзаппакоста Давиде84'  
(5:0) Хольм Эмиль90'  
Карнесекки МаркоСкальвини ДжорджиоДжимсити БератКолашинац Сеад 54' (Хиен Исак ( 54') Хольм ЭмильРуджери Маттео 54' (Дзаппакоста Давиде ( 54') Де Рон МартенЭдерсон Хонорато 81' (Пашалич Марио ( 81') Копмейнерс ТëнДе Кетеларе Шарль 63' (Миранчук Алексей ( 63') Скамакка Джанлука 62' (Муриэль Луис ( 62')
Запасные: Цортеа НадирБаккер МитчелПаломино ХосеАдопо НдариРосси ФранческоМуссо ХуанТуре Эль Билал
Турати СтефаноЛирола Поль 46' (Геджемис Фарес ( 46') Околи МемеБонифаци КевинЛусуарди Матеус 46' (Джелли Франческо ( 46') Маццители Лука 75' (Бурабия Мехди ( 75') Барренечеа ЭнцоБрешианини МаркоСоуле Матиас 85' (Ибрагимович Арийон ( 85') Хеддира ВалидХаррауи Абдау 46' (Романьоли Симоне ( 46'  70')
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаПальмизани ЛоренцоРейньер ЖезусКазо ДжузеппеКвернадзе ГкоргийЖорже Кайо
15 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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