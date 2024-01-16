«Аталанта» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»

В предпоследнем поединке 20-го тура Серии А «Аталанта» принимала «Фрозиноне», худшую команду последних игровых дней с четырехматчевой чередой поражений. Судьба противостояния решилась в самом дебюте в течение шести минут. Тён Копмейнерс уверенно реализовал пенальти. Маттео Руджери с левого края штрафной прострелил к воротам, и выскочивший из-за спин защитников Эдерсон был точен. Тут же Шарль де Кетеларе с левого края штрафной поразил ближний верхний угол - 3:0 к 14-й минуте. Еще три момента у «Аталанты», но здесь совместными усилиями оборона гостей нейтрализовала угрозы. Под конец тайма Лука Маццители проверил реакцию вратаря хозяев, тот на месте. Валид Хеддира едва не отыграл гол после перерыва, и кипер успел перевести мяч на угловой. Контратака гостей, вывели Матиаса Соуле на верный удар, и полет мяча успел блокировать защитник. В концовке Давиде Дзаппакоста на левом краю штрафной получил передачу и вторым касанием метко пробил - 4:0. Вышедший на полчаса Алексей Миранчук имел супермомент, но удар из пределов штрафной был парирован. Угловой у ворот гостей, защитник срезал мяч в перекладину, а Эмиль Хольм с метра не мог промахнуться - 5:0.

«Аталанта» делит пятое место с «Лацио», соперник - 14-й.