Гасперини оставил Миранчука на скамейке на матч с «Фрозиноне»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини снова оставил россиянина Алексея Миранчука на скамейке. Бергамаски озвучили свой стартовый состав на игру Серии А против «Фрозиноне», Миранчука в старте не оказалось.

Напомним, что Алексей довольно неплохо показывает себя в последних мачтах за свой клуб. Всего в этом сезоне он вышел на поле за клуб из Бергамо 16 раз, отличился двумя голами и пятью ассистами.

Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал, до старта игры менее часа. «Аталанта» с 30 баллами идёт на восьмом месте Серии А, «Фрозиноне» с 19 очками идёт ближе к зоне вылета – на 15-й строчке.