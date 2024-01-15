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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини оставил Миранчука на скамейке на матч с «Фрозиноне»

15 Января 2024 • 22:05 Комментировать
Аталанта
3:0
Фрозиноне
1 1.43 X 4.90 2 7.40
1-й тайм

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини снова оставил россиянина Алексея Миранчука на скамейке. Бергамаски озвучили свой стартовый состав на игру Серии А против «Фрозиноне», Миранчука в старте не оказалось.

Напомним, что Алексей довольно неплохо показывает себя в последних мачтах за свой клуб. Всего в этом сезоне он вышел на поле за клуб из Бергамо 16 раз, отличился двумя голами и пятью ассистами.

Текстовую трансляцию матча проведёт наш портал, до старта игры менее часа. «Аталанта» с 30 баллами идёт на восьмом месте Серии А, «Фрозиноне» с 19 очками идёт ближе к зоне вылета – на 15-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги

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