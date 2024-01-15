Недавно стало известно, что аутсайдер Серии А, «Эмполи» уволил главного тренера. Пост покинул Андреа Андреаццоли.

Правда, долго с объявлением кандидата на замену специалисту в клубе не думали. Так, пресс-служба «Эмполи» отрапортовала, что клуб возглавит Давиде Никола. Это бывший главный тренер «Салернитаны», «прославившийся» в том сезоне тем, что сначала был уволен из клуба, а спустя считаные дни вновь восстановлен в должности.

Также в карьере Николы работа в «Удинезе», «Дженоа», «Торино» и других футбольных клубах.

«Эмполи», напомним, идёт лишь на 19-м месте турнирной таблицы Серии А.