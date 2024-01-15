«Эмполи» уволил главного тренера

На тренерском мостике из аутсайдеров Серии А, «Эмполи» большие изменения. Клуб официально покинул главный тренер команды Андреа Андреаццоли. Об этом из первых уст вещает пресс-служба команды в соцсетях.

Отметим, что ранее по ходу сезона «Эмполи» уже менял главного тренера. Так, с поста был уволен Паоло Дзанетти.

Напомним, что «Эмполи» занимает лишь 19-е место турнирной таблицы с 13 баллами. Ниже только лишь один клуб, это «Салернитана» с её 12 очками. Отставание о 17 места составляет внушительные пять очков. Всего за 20 прошедших туров у команды лишь три одержанные победы, четыре ничьих и 13 поражений.