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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» уволил главного тренера официально

15 Января 2024 • 20:39 Комментировать
Эмполи
...
Монца
21.01 17:00

На тренерском мостике из аутсайдеров Серии А, «Эмполи» большие изменения. Клуб официально покинул главный тренер команды Андреа Андреаццоли. Об этом из первых уст вещает пресс-служба команды в соцсетях.

Отметим, что ранее по ходу сезона «Эмполи» уже менял главного тренера. Так, с поста был уволен Паоло Дзанетти.

Напомним, что «Эмполи» занимает лишь 19-е место турнирной таблицы с 13 баллами. Ниже только лишь один клуб, это «Салернитана» с её 12 очками. Отставание о 17 места составляет внушительные пять очков. Всего за 20 прошедших туров у команды лишь три одержанные победы, четыре ничьих и 13 поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Андреа Андреаццоли

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