Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Фрозиноне»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку своей команды на предстоящий матч чемпионата Италии с «Фрозиноне».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

Стоит сказать, что в последних трех встречах Миранчук выходил в стартовом составе «Аталанты» и регулярно был одним из лучших на поле.

Матч 20-го тура Серии А «Аталанта» – «Фрозиноне» состоится сегодня, 15 января. Старт поединка запланирован на 22:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.