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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч с «Фрозиноне»

15 Января 2024 • 15:34 Комментировать
Аталанта
...
Фрозиноне
1 1.43 X 4.90 2 7.40
Через 7 ч. 1 мин.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку своей команды на предстоящий матч чемпионата Италии с «Фрозиноне».

В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

Стоит сказать, что в последних трех встречах Миранчук выходил в стартовом составе «Аталанты» и регулярно был одним из лучших на поле.

Матч 20-го тура Серии А «Аталанта» – «Фрозиноне» состоится сегодня, 15 января. Старт поединка запланирован на 22:45 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук

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15.01.24 в 22:45
Аталанта Аталанта
Фрозиноне Фрозиноне
1.52 4.10 6.80
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