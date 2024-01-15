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Чемпионат Италии. Серия А

Вингер «Лацио» летом подпишет контракт с «Ювентусом», зарплата – 4 миллиона евро в год

15 Января 2024 • 14:52 Комментировать
Ювентус
...
Сассуоло
1 1.40 X 4.70 2 8.00
16.01 22:45

Туринский «Ювентус» договорился о трансфере футболиста римского «Лацио». По информации от издания Il Messaggero, ближайшим летом со «старой синьорой» подпишет контракт вингер Фелипе Андерсон. Бразилец перейдёт в команду Массимилиано Аллегри на правах свободного агента, ведь у него истекает контракт с «Лацио».

Источник сообщает, что «Ювентус» будет платить Андерсону 4 миллиона евро в год. Агент футболиста провёл продуктивные переговоры с руководством «старой синьоры», которое пообещало Фелипе солидный подписной бонус.

30-летний Андерсон в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился двумя голами и шестью ассистами.

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