Вингер «Лацио» летом подпишет контракт с «Ювентусом», зарплата – 4 миллиона евро в год

Туринский «Ювентус» договорился о трансфере футболиста римского «Лацио». По информации от издания Il Messaggero, ближайшим летом со «старой синьорой» подпишет контракт вингер Фелипе Андерсон. Бразилец перейдёт в команду Массимилиано Аллегри на правах свободного агента, ведь у него истекает контракт с «Лацио».

Источник сообщает, что «Ювентус» будет платить Андерсону 4 миллиона евро в год. Агент футболиста провёл продуктивные переговоры с руководством «старой синьоры», которое пообещало Фелипе солидный подписной бонус.

30-летний Андерсон в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А отметился двумя голами и шестью ассистами.