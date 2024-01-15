Матич был предложен «Ювентусу», туринский клуб уже принял решение

Полузащитник «Ренна» Неманья Матич допускает возвращение в итальянскую Серию А, где в прошлом сезоне выступал за столичную «Рому». По информации от инсайдера Мирко ди Натале, сербский хавбек недавно был предложен туринскому «Ювентусу», но «старая синьора» сразу отказалась от 35-летнего игрока, несмотря на необходимость усилить линию полузащиты.

В данный момент Матич активно ищет себе новую команду, ведь полузащитник остался разочарован переходом в «Ренн», который состоялся полгода назад. Семья серба не смогла комфортно обустроиться в городе, что является одной из главных причин, по которой Неманья хочет переехать.