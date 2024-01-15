«ПСЖ» прервёт аренду Саншеша в «Роме» только при одном условии

Французский «ПСЖ» пока не намерен отзывать своего полузащитника Ренату Саншеша из аренды в «Роме», где португалец получает мало игровой практики. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане прервут аренду только в том случае, если получат удовлетворительное предложение от другого клуба.

«Рома» согласилась покрывать часть зарплаты Саншеша, что сейчас полностью устраивает «ПСЖ». В руководстве парижан считают, что им будет сложно найти новый клуб для Ренату, ведь вряд ли кто-то предложит более выгодные условия аренды после того, как португалец провалился в «Роме».

26-летний полузащитник в этом сезоне провёл 5 матчей в Серии А, где отметился одним голом.