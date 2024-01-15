«Ювентус» добавил в свой шорт-лист полузащитника «Реал Сосьедада»

Туринский «Ювентус» нашёл вариант для усиления полузащиты в испанской Ла Лиге. По информации от Tuttosport, руководство «старой синьоры» добавило в свой шорт-лист хавбека «Реал Сосьедада» Микеля Мерино.

Источник сообщает, что «Ювентус» попробует пригласить полузащитника в этом месяце, но в случае провала руководство вернётся за футболистом ближайшим летом. «Реал Сосьедад» с большой долей вероятности скоро продаст Микеля, ведь контракт игрока истекает летом 2025 года.

Ранее Мерино связывали с двумя английскими клубами – лондонским «Арсеналом» и «Астон Виллой». 27-летний хавбек в нынешнем сезоне отметился одним голом и тремя ассистами в Ла Лиге. «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость Микеля в 50 миллионов евро.