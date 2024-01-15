Хендерсон не особо нравится Аллегри, но «Ювентус» не может себе позволить другого хавбека

Главному тренеру туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не особо нравится вариант с приглашением полузащитника Джордана Хендерсона из «Аль-Иттифака». По информации от Tuttosport, руководство клуба тоже хотело бы подписать более перспективного футболиста, но финансовая ситуация пока не позволяет это сделать.

Напомним, Хендерсон сейчас активно пытается вернуться в Европу. Зарплата в размере 40 миллионов евро в год пока не убеждает футболиста остаться в Саудовской Аравии. Англичанина не устраивает жизнь в этой стране.

Ранее сообщалось, что на Хендерсона также претендует амстердамский «Аякс».