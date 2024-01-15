«Наполи» - главный претендент на украинского защитника

Защитник «Шахтёра» и сборной Украины Николай Матвиенко может отправиться в европейский топ-чемпионат. По данным bookmaker-ratings.com.ua, подписать футболиста хочет представитель Серии А – «Наполи».

Помимо неаполитанского клуба, в подписании Матвиенко заинтересованы два английских клуба. Речь идет о лондонском «Вест Хэме» и «Брайтоне».

Трансферная стоимость Николая оценивается в 20 миллионов евро. Трудовое соглашение игрока с «Шахтёром» рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Украинской премьер-лиги Николай провел 11 поединков, в которых забил три гола и получил три желтые карточки.