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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Через пару лет Хвича может перейти в «Реал»

15 Января 2024 • 11:29 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, считает, что в будущем полузащитник Хвича Кварацхелия может перейти в мадридский «Реал».

«Учитывая, что он попадал в поле зрения «Реала», думаю, он готов к большому клубу. Может быть, ему нужно сделать еще один шаг, но через 2 года он точно сможет присоединиться к такому клубу!» - передает слова Камоцци Odds.ru.

Напомним, что грузинский футболист защищает цвета неаполитанского коллектива с лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний полузащитник сыграл 19 поединков. Хвича отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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