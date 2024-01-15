Камоцци: «Через пару лет Хвича может перейти в «Реал»

Франко Камоцци, бывший советник Леонида Федуна, считает, что в будущем полузащитник Хвича Кварацхелия может перейти в мадридский «Реал».

«Учитывая, что он попадал в поле зрения «Реала», думаю, он готов к большому клубу. Может быть, ему нужно сделать еще один шаг, но через 2 года он точно сможет присоединиться к такому клубу!» - передает слова Камоцци Odds.ru.

Напомним, что грузинский футболист защищает цвета неаполитанского коллектива с лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний полузащитник сыграл 19 поединков. Хвича отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.