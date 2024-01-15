Гершкович оценил игру Миранчука за «Аталанту»

Член исполкома РФС Михаил Гершкович высказался относительно выступлений российского полузащитника Алексея Миранчука за «Аталанту» в нынешнем сезоне.

«Алексей - талантливейший игрок, мы видим это по последним матчам, в которых он демонстрирует отличную игру. Но Алексей редко выходит на поле. Надеюсь, что‑то изменится», - сказал Гершкович корреспонденту «РБ Спорта».

В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 16 поединках «Аталанты». Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 7,5 миллиона евро, а его трудовое соглашение с бергамасками рассчитано до лета 2025 года.