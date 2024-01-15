Костакурта: «Чалханоглу уступает только Родри, Лаутаро - лучший нападающий Европы»

Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта считает, что в миланском «Интере» сейчас играют лучшие деятели европейского футбола - таковыми он считает турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу, а также аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса:

- Чалханоглу на данный момент лучший полузащитник Европы наряду с Родри. Лаутаро Мартинес - самый опасный нападающий в Европе, - цитирует слова Костакурты fcinter1908.it.

Сейчас миланский клуб занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В последний раз он становился чемпионом страны в 2021 году.