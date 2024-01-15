​Амброзини: «Скудетто - непростая, но возможная цель для «Милана»

В двадцатом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» обыграл «Рому», и бывший игрок клуба, Массимо Амброзини, надеется на то, что этот успех может стать трамплином для возвращения клуба в борьбу за чемпионский титул.

- Нельзя сбрасывать «Милан» со счетов. Я считаю, что эта команда, учитывая игроков, которые должны вернуться в состав, может претендовать на чемпионский титул, хотя это и непросто, - цитирует слова Массимо Амброзини pianetamilan.it.

В последний раз «Милан» становился чемпионом Италии в 2022 году. В следующем туре клубу предстоит сыграть с «Удинезе».